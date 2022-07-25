Настроить кликер на подобии Зенопостер.

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка267 просмотров

Нужно настроить кликер (браузерное расширение).

Что бы проставлял комменты под моими видео (шортсы) на канале.

Желательно опыт работы с Зенопостер для понимание работы.

Видео ТЗ скину.

3 года назад
guest_16587497350531
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад

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