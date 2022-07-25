Разработка приложения на Android для запуска и управления проигрывателем 3D видео. У приложения должны быть рекламная заставка, обучающий ролик, выбор и проигрывание видео, а также управление изображением и аудиотреками. Взаимодействие с терминалом оплаты через com порт. Размер приложения не должен превышать 16 Гб.
Настроить кликер на подобии Зенопостер.
Нужно настроить кликер (браузерное расширение).
Что бы проставлял комменты под моими видео (шортсы) на канале.
Желательно опыт работы с Зенопостер для понимание работы.
Видео ТЗ скину.
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