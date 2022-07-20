Добрый день!

Задача:

Требуется разработать MVP мобильного приложения Android+IOS и бек часть

Суть проекта: Приложения для контролироля свои регулярные подписки (таких как: Netflix Youtube premium, Lingualeo, Apple music итд)

Инстурументы: Node.js, API, flutter

База данных MySQL - готовая база со связями.

Развернуть на (Amazon Web Services или Google Cloud, или Microsoft Azure)

Контроль версий (GitHub)

Более зарвернутое ТЗ по ссылки. Также там есть ссылки на дизайн, отрисован в Figma

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TxvngCcqdnKxDUxWRLyDh3EBwER7DfiL0fHvgqjZ75I/edit?usp=sharing

Всегда на связи буду рад, отчетить на вопросы.

Буду рад адекватным и честным исполнителям.

Важно иметь готовые рабочие проекты.

Благодарю!