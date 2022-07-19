Необходимо доработать мобильное приложение и выгрузить его в Apple store и Google Play. Приложение уже выгружено в Google Play, но Apple требует доработки как по фронту, так и по бекенду.

Мобильное приложение - HumorOn, тематика - анекдоты и реклама. Основной функционал это размещение пользовательских анекдотов и модерация их через админ панель.

Технологии:

1) Capacitor

2) Drupal

3) Vue.js