Доработать и выгрузить в маркеты мобильное приложение

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Закрыт4 заявки404 просмотра

Необходимо доработать мобильное приложение и выгрузить его в Apple store и Google Play. Приложение уже выгружено в Google Play, но Apple требует доработки как по фронту, так и по бекенду. 

Мобильное приложение - HumorOn, тематика - анекдоты и реклама. Основной функционал это размещение пользовательских анекдотов и модерация их через админ панель. 

Технологии: 

1) Capacitor

2) Drupal

3)  Vue.js

DrupalVue.js
3 года назад
Andrey-UA
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