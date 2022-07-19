Требуется разработчик IOS приложения для стартапа. Идеальный кандидат имеет опыт работы на языке Swift и знаком с Xcode. Возможна дальнейшая связь для обсуждения деталей.
Доработать и выгрузить в маркеты мобильное приложение
Необходимо доработать мобильное приложение и выгрузить его в Apple store и Google Play. Приложение уже выгружено в Google Play, но Apple требует доработки как по фронту, так и по бекенду.
Мобильное приложение - HumorOn, тематика - анекдоты и реклама. Основной функционал это размещение пользовательских анекдотов и модерация их через админ панель.
Технологии:
1) Capacitor
2) Drupal
3) Vue.js
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