Andrey-UA

Будник Андрей Andrey-UA

 
39 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
masba
37 летГрузия
11 лет в сервисе
Была
день назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Наполнение сайта
Рекомендую, как порядочного и приятного в работе заказчика!
Работаем уже не первый раз, всё отлично как и всегда, рекомендую!
Ответный отзыв
o_lenka
Елена 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$500
10 баллов
9 лет назад
Разработка дизайна
Работаем не первый раз. Всегда грамотно поставленная задача и без задержек по оплате. Рекомендую!
Всё отлично как всегда, спасибо за хорошую работу!)
Ответный отзыв
o_lenka
Елена 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$500
10 баллов
9 лет назад
Разработка дизайна
Андрей отличный заказчик! Очередное сотрудничество прошло гладко и спокойно) Спасибо за интересный проект.
Работаем совместно уже не первый год, всё на высшем уровне, рекомендую!
Ответный отзыв
alekseyguriev
Алексей 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Разработка шаблона для Drupal
Проект завершен. Оплата поступила.
Спасибо, за хорошую работу! Всё реализовано на отлично, все правки учтены. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Jeka2
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Необходимо доверстать страницу
Никаких проблем невозникало. Четкое ТЗ, своевременная оплата, советую!
Всё выполнено оперативно и с надлежащим качеством. Спасибо, за работу, будем сотрудничать и дальше.
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