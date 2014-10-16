Сайт зроблений на Opencart 2 Необхідно зробити правки та виправити баги, все описано в документі. Сайт - https://stiker.com.ua/
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрытмесяц назад
Добрый день. Хотел бы предложить Вам заказ на доработку и выгрузку мобильного приложения в Apple Store. Приложение называется - HumorOn. Оно уже выгружено в Play Market, но его нужно выгрузить теперь под IOS. У Apple много разных ...Мобильные приложениянет заявокЗакрытгод назад
Необхідно доопрацювати мобільний застосунок та завантажити його в Apple store та Google Play. Застосунок вже завантажений в Google Play, але Apple вимагає доопрацювань як по фронту, так і по бекенду. Мобільний застосунок - HumorOn, тематика ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрытгод назад
Необходимо доработать мобильное приложение и выгрузить его в Apple store и Google Play. Приложение уже выгружено в Google Play, но Apple требует доработки как по фронту, так и по бекенду. Мобильное приложение - HumorOn, тематика - анекдоты ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрытгод назад
Необходимо разработать дизайн лендинга, прототип доступен по ссылке http://jnpip1.axshare.com/home.html Указывайте, пожалуйста, сроки и стоимость в комментариях.Закрыт8 лет назад
Необходимо разработать презентацию услуг компании по seo-продвижению в формате pdf. Объём порядка 7-10 страниц. Наброски структуры в прикреплённых файлах. Более детально с выбранным кандидатом. Оставляйте, пожалуйста, в заявках ссылку на примеры работ, стоимость и сроки выполнения ...Презентации15 заявокЗакрыт9 лет назад
- $900
Ищем php программистов среднего уровня, для разработки веб-сайтов. Опыт коммерческой разработки и портфолио обязательны. Личные качества: - Ответственность; - Честность; - Исполнительность; - Желание работать и совершенствоваться именно в данном направлении; Основные требования к соискателю - Опыт ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $150
Необходимо разбить один файл на отдельные и загрузить их на сайт.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $500
Разработать дизайн сайта компании "Оазис Лайт"Завершен9 лет назад
- $500
Разработать дизайн сайта для компании "Ментор"Завершен9 лет назад
- $50
Для сайта http://maleta.com.ua, необходимо все текстовые страницы (30 штук) сопроводить изображениями, по примеру страницы http://maleta.com.ua/ru/okna-i-dveri/metalloplastikovye-okna.html Изображения не обязательно должны быть картинками, можно использовать фотографии, по примеру как на сайте http://oknaeuro.com/ru/balkony-pod-klyuch/vnutrennyaya-obshivka-balkona.html Главное чтобы все изображения аккуратно ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо доверстать страницу здорового поиска для сайта http://mannamart.swarga.name. Всплывающее окно, раздела "Здоровый поиск" http://joxi.ru/9ZX8UhjKTJDvXM5FS_A При наведении на иконки, расположенные по кругу над человеком http://joxi.ru/Hpb8UhjKTJAhXXIyuJU, необходимо заменить картинку самого человека, с отмеченным органом на теле. Пример ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Нужно протестировать и проверить сайт http://mannamart.swarga.name/ на предмет соответствия техническому заданию и разработанным макетам дизайна. Так же необходимо будет составлять конкретные замечания разработчику о выявленных недочётах в отдельных списках и проконтролировать их выполнения до финального ...Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно добавить текстовый блок в футер и вывести дополнительное меню на выбранные разделы сайта. Более конкретное задание и новые макеты в приложении. Система управления интернет-магазином - OpenCart Сайт - http://zverolash.com.uaВеб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $750
Необходимо разработать интернет-магазин на OpenCart. Сайт, аналог западного: http://www.redbubble.com. Техническое задание в прикреплённом файле. PSD макеты есть. Бюджет проекта - 6000 гривен, срок разработки - 2 недели. Макет главной страницы можно посмотреть в прикреплённом файле.Веб-программирование19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо доработать оформление контентной части 2-х страниц сайта http://oknaeuro.com. Прорисовать в PSD файле недостающие элементы. 1. Оформить страницу цены http://oknaeuro.com/ru/tseny.html • Добавить кнопки «Получить консультацию» • Добавить блоки примеры работ • См. пример в прикреплённом файле «Цены.jpg» 2. Доработать страницу ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо доработать сайт http://mannamart.swarga.name. ТЗ в приложении. Перечень основных доработок для завершения работ по сайту: Выбор текущего склада (города) реализован при логине и ссылке «сменить город» основная задача — соотношение товаров с конкретным складом конкретные задачи: 1. Компоненты, выводящие списки ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $65
В связи с оптимизацией сайта, необходимо доработать некоторые функции самописной системы управления сайтом. Сайт: www.mebelclub.com.ua, ТЗ в прикреплённых файлах. Бюджет 65$Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо сверстать html страницу, для сайта http://abweb.com.ua. Макет сайта можно посмотреть по ссылке: http://abweb.com.ua/temp/landing.jpg Оставляйте, пожалуйста, в заявках цену и сроки.HTML-верстка31 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо написать и переписать 22 статьи для сайта тематики системы полива. Подробности и более точное задание по ссылке: http://abweb.com.ua/temp/oasis.doc Указывайте, пожалуйста, в заявках стоимость и сроки выполнения работы.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад