Доработать и выгрузить мобильное приложение в Apple Store

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Закрытнет заявок22 просмотра

Добрый день. Хотел бы предложить Вам заказ на доработку и выгрузку мобильного приложения в Apple Store. Приложение называется - HumorOn. Оно уже выгружено в Play Market, но его нужно выгрузить теперь под IOS. 

У Apple много разных требований и необходимо будет приложение доработать, чтобы пропустили в маркет. 

Технологии:

1) Drupal (backend)

2) Vue.js

3) Capacitor 

Если Вас интересует, то готовы обсуждать рейт и сроки. Спасибо!

DrupaliOSVue.js
3 года назад
Andrey-UA
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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