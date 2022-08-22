Добрый день. Хотел бы предложить Вам заказ на доработку и выгрузку мобильного приложения в Apple Store. Приложение называется - HumorOn. Оно уже выгружено в Play Market, но его нужно выгрузить теперь под IOS.

У Apple много разных требований и необходимо будет приложение доработать, чтобы пропустили в маркет.

Технологии:

1) Drupal (backend)

2) Vue.js

3) Capacitor

Если Вас интересует, то готовы обсуждать рейт и сроки. Спасибо!