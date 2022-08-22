Требуется модификация модуля Xposed для работы с приложением такси Лайм. Необходимо устранить вход по ключам, так как разработчик модуля больше не доступен. Рассматривается возможность создания нового модуля с аналогичными функциями.
Доработать и выгрузить мобильное приложение в Apple Store
Добрый день. Хотел бы предложить Вам заказ на доработку и выгрузку мобильного приложения в Apple Store. Приложение называется - HumorOn. Оно уже выгружено в Play Market, но его нужно выгрузить теперь под IOS.
У Apple много разных требований и необходимо будет приложение доработать, чтобы пропустили в маркет.
Технологии:
1) Drupal (backend)
2) Vue.js
3) Capacitor
Если Вас интересует, то готовы обсуждать рейт и сроки. Спасибо!
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