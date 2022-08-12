Доработка мобильного приложения на react native

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Закрыт5 заявок631 просмотр

Необходимо доработать приложение связанное с AR . Задачи разного направления и сложности . Задачи как по фронтенду, так и по правильности срабатывания апи в приложении (бек дорабатывать не нужно ) Все подроности обсужу с канидатом . Используемые технологи - react native 

React Native
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