Unity YouTube videoplayer для Android

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка240 просмотров

Требования:

1. Реализация видеоплеера на базе Android WebView и YouTube Player API (без промежуточного скачивания на сторонние ресурсы).

2. Воспроизведение согласно пользовательского плейлиста сформированного ввиде текстового файла из стандартных URL-адресов YouTube роликов.

3. Визуализация в текстуру/материал примитивного объекта (например Quad).

4. Воспроизведение по умолчанию в полноэкранном режиме, разрешение ролика 1280*720.

5. Стандартные элементы управления YouTube должны быть скрыты.

6. Взаимодействие с управлением воспроизведения должны осуществляться видеоплеером созданного средствами Unity. Вызов/скрытие интерфейса управления по тапу на экран.

Реализация:

Из экрана пользовательского интерфейса нажатием кнопки «Выбор списка» вызывается окно с возможностью выбора текстового файла по расширению. После выбора файла следует переход в окно проигрывателя где на объекте сцены автоматически запускается воспроизведение ролика YouTube по URL из списка.

Есть нюанс в реализации сцены в Unity: ролик рендерится в текстуру_1, изображение с текстуры снимается камерой_1 и далее с неё рендерится в другую текстуру_2 уже с которой снимается изображение главной камерой для пользователя. Это немного странно и запутанно, но надо проверить такую связку. Выше изложенные требования относятся к рендерингу в текстуру_1. Средства управления воспроизведением отображаются на канвасе.

AndroidUnity
3 года назад
guest_1660250267675
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Доработки по приложению на Flutter

    Ищется разработчик для выполнения доработок мобильного приложения на Flutter для Android и iOS. После выхода первой версии предусмотрена работа над вторым этапом. Необходимо указать стоимость часа работы и доступное время в неделю. Ожидается долгосрочное сотрудничество.

    FlutteriOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищу специалиста, который подключиться к разработке. C# and Flutter

    Ищется специалист для участия в разработке мобильного приложения на C# и Flutter. Проект включает управление подписками, такими как Netflix и Apple Music. Объем работы составляет 80-120 часов. Код-ревью будет проводиться в процессе работы. Необходимо предоставить портфолио или ссылки на GitHub.

    Flutter
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Приложение для андроид (книга)

    Требуется разработать мобильное приложение-книгу для Android с 5 панелями: визуальная часть, 3 текстовые панели и панель для ответов. Необходима анимация текста персонажа и система репутации с изменением значений для развития сюжета. Приложение должно быть оптимизировано для быстрой работы при наличии множества сцен в Unity.

    AndroidUnity
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Приложение full time

    Международная компания BHV Tech Dev ищет Senior Development Engineer для разработки нового мобильного приложения. Требуется опыт от 3 до 5 лет в Java, Spring, PostgreSQL и других технологиях. Предлагаем удаленную работу, гибкий график и белую зарплату по верху рынка. Присоединяйтесь к нашей динамичной команде!

    JavaPostgreSQL
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка чат-бот в Whatsapp

    Ищется разработчик чат-бота для Whatsapp с функционалом, аналогичным указанному примеру. Бот будет использоваться в сфере продаж франшиз и маркетинга. Нужен опытный специалист, готовый продемонстрировать портфолио и предложить цены на услуги.

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Подключение in-app оплаты в iOS приложении

    Необходимо реализовать in-app оплату для PWA приложения, добавляемого в App Store. Задача включает интеграцию Apple Pay и синхронизацию с веб-частью. Исследуйте возможность использования LiqPay для поддержки Apple Pay, учитывая ограничения App Store на оплату через веб-страницы.

    iOSSwift
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • React Native разработчик на проект

    Требуется React Native разработчик для работы над мобильными приложениями. Необходим опыт JS от 1 года, знание принципов работы библиотеки React и React Native. Умение работать с Redux, MobX и адаптивной версткой. Знание GitHub, CI и RestAPI приветствуется. Укажите ожидаемый уровень оплаты в месяц и за час работы.

    JavaScriptReact Native
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад