Требования:

1. Реализация видеоплеера на базе Android WebView и YouTube Player API (без промежуточного скачивания на сторонние ресурсы).

2. Воспроизведение согласно пользовательского плейлиста сформированного ввиде текстового файла из стандартных URL-адресов YouTube роликов.

3. Визуализация в текстуру/материал примитивного объекта (например Quad).

4. Воспроизведение по умолчанию в полноэкранном режиме, разрешение ролика 1280*720.

5. Стандартные элементы управления YouTube должны быть скрыты.

6. Взаимодействие с управлением воспроизведения должны осуществляться видеоплеером созданного средствами Unity. Вызов/скрытие интерфейса управления по тапу на экран.

Реализация:

Из экрана пользовательского интерфейса нажатием кнопки «Выбор списка» вызывается окно с возможностью выбора текстового файла по расширению. После выбора файла следует переход в окно проигрывателя где на объекте сцены автоматически запускается воспроизведение ролика YouTube по URL из списка.

Есть нюанс в реализации сцены в Unity: ролик рендерится в текстуру_1, изображение с текстуры снимается камерой_1 и далее с неё рендерится в другую текстуру_2 уже с которой снимается изображение главной камерой для пользователя. Это немного странно и запутанно, но надо проверить такую связку. Выше изложенные требования относятся к рендерингу в текстуру_1. Средства управления воспроизведением отображаются на канвасе.