Ищется разработчик для выполнения доработок мобильного приложения на Flutter для Android и iOS. После выхода первой версии предусмотрена работа над вторым этапом. Необходимо указать стоимость часа работы и доступное время в неделю. Ожидается долгосрочное сотрудничество.
Unity YouTube videoplayer для Android
Требования:
1. Реализация видеоплеера на базе Android WebView и YouTube Player API (без промежуточного скачивания на сторонние ресурсы).
2. Воспроизведение согласно пользовательского плейлиста сформированного ввиде текстового файла из стандартных URL-адресов YouTube роликов.
3. Визуализация в текстуру/материал примитивного объекта (например Quad).
4. Воспроизведение по умолчанию в полноэкранном режиме, разрешение ролика 1280*720.
5. Стандартные элементы управления YouTube должны быть скрыты.
6. Взаимодействие с управлением воспроизведения должны осуществляться видеоплеером созданного средствами Unity. Вызов/скрытие интерфейса управления по тапу на экран.
Реализация:
Из экрана пользовательского интерфейса нажатием кнопки «Выбор списка» вызывается окно с возможностью выбора текстового файла по расширению. После выбора файла следует переход в окно проигрывателя где на объекте сцены автоматически запускается воспроизведение ролика YouTube по URL из списка.
Есть нюанс в реализации сцены в Unity: ролик рендерится в текстуру_1, изображение с текстуры снимается камерой_1 и далее с неё рендерится в другую текстуру_2 уже с которой снимается изображение главной камерой для пользователя. Это немного странно и запутанно, но надо проверить такую связку. Выше изложенные требования относятся к рендерингу в текстуру_1. Средства управления воспроизведением отображаются на канвасе.
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