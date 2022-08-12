Необхідно доопрацювати мобільний застосунок HumorOn для успішного завантаження в Apple Store та Google Play. Застосунок вже присутній в Google Play, але Apple вимагає внесення змін в фронт та бекенд. Основний функціонал включає завантаження користувацького контенту через застосунок та адмін панель. Використовувані технології: Capacitor, Drupal, Vue.js.
ReactJS (PWA) Приложение для Бизнесс Общения
Необходимо реализовать PWA приложение на ReactJS для общения между потенциальными бизнесс-партнерами.
Длительность проекта (текущей фазы) - 1.5 месяцев. Верстка готова. Все приложение состоит из 22х экранов.
Общая коммуникация с сервером по REST API (готово).
Работа чата через Websocket (завершается разработка).
Авторизация:
- Email / pass
- Apple ID
У кандидата должен быть коммерческий опыт разработки PWA на ReactJS. Стартовать разработку можем (и хотим) как можно быстрее.
Требования к кандидату:
- "всегда работающий интернет, хороший свет и не болеющие бабушки и остальные родственники"
- доступность для коммуникации на ежедневной основе
- индикация прогресса на ежедневнной основе (работаем по задачам выставленным в Redmine)
- коммуникация с командой
- присутствие на статус миттингах
- способность читать и понимать задачи, сформулированные на английском языке
- подтвержденный опыт коммерческой разработки на ReactJs
- присущие ответственность, коммуникабельность и открытость
По ссылке находятся Wireframes для поверхностного понимания проекта: https://app.moqups.com/3T5Bo0RvK8VpHVEcPeK7ExjK9bC1dlUy/view/page/ad64222d5
Дизайн/верстка и остальные детали будут предоставлены исполнителю.
Обновление: проект уже частично реализован, нужно "подхватить" в процессе, разработчик есть доступный, кто начал проект и кто будет "курировать" разработку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется помощь в запуске Android-приложения, написанного на RAD Studio (Delphi 10.3). Приложение выдает ошибку установки. Необходимо устранить проблемы и обеспечить корректную установку приложения.Закрыт3 года назад
Требуется разработка оптимизированного сайта для оптовой продажи товаров, с возможностью оформления заказов и продвижением в поисковых системах. Также необходимо создать мобильное приложение для платформ Android и iOS. Имеется логотип и название компании, ориентированной на западные рынки.Закрыт3 года назад
Ищется готовая технология для запуска автотестов сторонних приложений на iOS с использованием UIAutomation. Решение должно работать без Appium и обеспечивать стабильное тестирование интерфейса. Предоставьте подробности о реализованной технологии.Закрыт3 года назад
Требуется разработка мобильного приложения на Swift для iOS 10+ с тремя экранами. Необходима работа с API для получения и вывода данных, а также возможность сохранения в избранные. Интеграция SDK Facebook, AppsFlyer и OneSignal, а также публикация в AppStore.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка мобильного и web-приложения на платформе bubble.io или adalo. Имеются готовые макеты в Figma. Необходима интеграция с Битрикс24 и Stripe для реализации no-code решения.Закрыт3 года назад
- $100
Требуется разработка дизайна мобильного приложения для iOS с использованием Figma. Важно обеспечить качественную проработку интерфейса и пользовательского опыта. Ожидается представление готовых макетов и компонентов для дальнейшей разработки.Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт3 года назад
Создайте видеоплеер для Android на базе Unity, использующий YouTube Player API и WebView. Реализуйте воспроизведение видео из пользовательских плейлистов, загружаемых из текстовых файлов. Плеер должен работать в полноэкранном режиме с возможностью управления через интерфейс Unity. Визуализация видео происходит на текстуре примитивного объекта, с скрытыми стандартными элементами управления YouTube.Закрыт3 года назад
Ищется разработчик для выполнения доработок мобильного приложения на Flutter для Android и iOS. После выхода первой версии предусмотрена работа над вторым этапом. Необходимо указать стоимость часа работы и доступное время в неделю. Ожидается долгосрочное сотрудничество.Закрыт3 года назад