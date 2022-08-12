Необходимо реализовать PWA приложение на ReactJS для общения между потенциальными бизнесс-партнерами.

Длительность проекта (текущей фазы) - 1.5 месяцев. Верстка готова. Все приложение состоит из 22х экранов.

Общая коммуникация с сервером по REST API (готово).

Работа чата через Websocket (завершается разработка).

Авторизация:

- Email / pass

- Facebook

- LinkedIn

- Google

- Apple ID

У кандидата должен быть коммерческий опыт разработки PWA на ReactJS. Стартовать разработку можем (и хотим) как можно быстрее.

Требования к кандидату:

- "всегда работающий интернет, хороший свет и не болеющие бабушки и остальные родственники"

- доступность для коммуникации на ежедневной основе

- индикация прогресса на ежедневнной основе (работаем по задачам выставленным в Redmine)

- коммуникация с командой

- присутствие на статус миттингах

- способность читать и понимать задачи, сформулированные на английском языке

- подтвержденный опыт коммерческой разработки на ReactJs

- присущие ответственность, коммуникабельность и открытость

По ссылке находятся Wireframes для поверхностного понимания проекта: https://app.moqups.com/3T5Bo0RvK8VpHVEcPeK7ExjK9bC1dlUy/view/page/ad64222d5

Дизайн/верстка и остальные детали будут предоставлены исполнителю.

Обновление: проект уже частично реализован, нужно "подхватить" в процессе, разработчик есть доступный, кто начал проект и кто будет "курировать" разработку.