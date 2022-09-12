Модифицировать модуль фраймаорк, или создать похожий

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка539 просмотров

Есть модуль xposed для работы с программой такси лайм, разработчик давно потерялся,  а без ключей использовать програ не возможно,  необходимо переделать или убрать вход по ключам

2 года назад
guest_15169714725436
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Захар
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад

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