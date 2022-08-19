Ищу программиста на действующую разработку приложения iOS на Flutter

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Закрыт4 заявки366 просмотров

Всем доброго времени суток! Существуют на данный момент действующие приложение на iOS, которое требует модернизации, доработки, фикс багов и дальнейшего сопровождения. Изначально приложение было нативное, сейчас часть сервисов уже перенесена на Flutter.

Все задачи ставятся и ведутся через Gitea. По всем уточняющим вопросам прошу писать мне в личку

FlutteriOS
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