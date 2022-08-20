Розробка додатка

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка391 просмотр

Потрібно розробити додаток.

Додаток містить сім зображень які автоматично змінються в якості заставки робочого столу та екрану блокування згідно з днем тижня.

Є функція відправки повідомлення користувачу.

Також потрібен досвід виводу додатків на маркетплейс.

3 года назад
guest_16610092026074
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад