Требуется модификация модуля Xposed для работы с приложением такси Лайм. Необходимо устранить вход по ключам, так как разработчик модуля больше не доступен. Рассматривается возможность создания нового модуля с аналогичными функциями.
Розробка додатка
Потрібно розробити додаток.
Додаток містить сім зображень які автоматично змінються в якості заставки робочого столу та екрану блокування згідно з днем тижня.
Є функція відправки повідомлення користувачу.
Також потрібен досвід виводу додатків на маркетплейс.
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