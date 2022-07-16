Требуется собрать два макета мобильных приложений на Android по шаблону в AdobeXD. Задача включает копирование 8 экранов одного приложения с заменой стилей кнопок, создание логотипа и скриншотов для публикации в Плей Маркет.
Доработки в ios приложении
В готовом ios приложении требуются доработки.
Работы на 5-7 часов по словам предыдущего разработчика. Приложение маленькое, доработки нужны по части интерфейса приложения. ТЗ вышлю исполнителю по запросу.
В отклике укажите вашу ставку в час. Возможно долгосрочное сотрудничество.
Работа исключительно по безопасной сделке. Предоплата возможна только для аккаунтов с какой-то репутацией и не вчерашней датой регистрации.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать Telegram-бота, аналогичного @btc_exchanger_robot, с функционалом админки, статусами сделок и группами доступа. Необходима проработка всех деталей для успешного функционирования бота.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать мобильное приложение на Kotlin с использованием WebView. Ссылка должна быть зашифрована и расшифровываться в приложении. Необходимо реализовать фильтр по странам и обеспечить стабильную работу приложения без вылетов при различных действиях. Добавить необходимый контент для увеличения веса приложения до ~30 МБ.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необхідно створити Android-додаток для пошуку людей за інтересами з простим функціоналом. Додаток повинен включати реєстрацію, чат та інтерактивний інтерфейс. Реалізація на Kotlin з використанням Firebase для зберігання даних. Очікуються пропозиції щодо часу та бюджету.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $1500
Требуется разработка мобильного приложения и сайта, напоминающего доску объявлений, но с узким профилем и минимальным функционалом. Ожидается простота в использовании. Все вопросы можно обсудить по телефону или при встрече.Мобильные приложения12 заявокЗакрыт3 года назад
Ищем разработчиков для создания мобильных приложений на Android и iOS для покупки билетов на концерты. Проект длится около месяца, требуется интеграция с готовым API. В отклике необходимо предоставить примеры работ и кода на GitHub или аналогичных платформах.Мобильные приложения12 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо продвинуть два мобильных приложения в ТОП AppStore и PlayMarket в тематике payday loans для гео США. Интересуют детали по ценам и срокам выполнения задачи.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать MVP мобильного приложения для организации и участия в событиях на iOS и Android. Предпочтителен опыт работы с приложениями от А до Я и интеграцией с платежными системами. Стек технологий: front - Flutter, back - Python, БД - PostgreSQL. Приложение должно поддерживать 3-5 языков. Прототип уже создан, чистовой вариант в Figma.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется внести поверхностные изменения в open source мессенджер. Изменения не должны касаться работы самого мессенджера, а выполняются для улучшения пользовательского опыта. Опыт работы с open source проектами будет преимуществом.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать Android-приложение из кода на Python, позволяющее конвертировать и редактировать бинарные значения. Приложение должно включать интерфейс с ячейками для ввода и вывода значений (х, у, z), кнопками для их изменения и функциями сохранения файла. Поддержка двух режимов: конвертация из числовых значений в бинарное и наоборот.Мобильные приложения1 исполнительЗавершен3 года назад