Доработки в ios приложении

Требуется разработать MVP мобильного приложения для организации и участия в событиях на iOS и Android. Предпочтителен опыт работы с приложениями от А до Я и интеграцией с платежными системами. Стек технологий: front - Flutter, back - Python, БД - PostgreSQL. Приложение должно поддерживать 3-5 языков. Прототип уже создан, чистовой вариант в Figma.