Доработки в ios приложении

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  2. Мобильные приложения
Завершен4 заявки377 просмотров

В готовом ios приложении требуются доработки.

Работы на 5-7 часов по словам предыдущего разработчика. Приложение маленькое, доработки нужны по части интерфейса приложения. ТЗ вышлю исполнителю по запросу.

В отклике укажите вашу ставку в час. Возможно долгосрочное сотрудничество.

Работа исключительно по безопасной сделке. Предоплата возможна только для аккаунтов с какой-то репутацией и не вчерашней датой регистрации.

iOS
3 года назад
kchernova98
Ксения 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

y_bateev
Ярослав 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$80
2 дня
Escrow
Все задачи были решены раньше поставленного срока, ожидания целиком и полностью оправданы. Сотрудничеством довольны и рекомендуем
Коммуникация, постановка задачи и оплата - все на пять звезд. Сотрудничество продолжаем, рекомендую

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алина
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
y_bateev
Ярослав 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Игнат
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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