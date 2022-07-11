Необходимо создать Android-приложение из кода на Python, позволяющее конвертировать и редактировать бинарные значения. Приложение должно включать интерфейс с ячейками для ввода и вывода значений (х, у, z), кнопками для их изменения и функциями сохранения файла. Поддержка двух режимов: конвертация из числовых значений в бинарное и наоборот.
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Необходимо создать Android-приложение, конвертирующее числовые значения (x, y, z) в бинарные и наоборот. Приложение должно иметь интуитивно понятный интерфейс с ячейками для ввода и вывода значений, кнопками для увеличения/уменьшения, а также функционалом для работы с файлами. Реализация двух режимов конвертации и возможность сохранения изменений в файлах. Примеры файлов предоставлены.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
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