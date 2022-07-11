Необходимо создать Android-приложение из кода на Python, позволяющее конвертировать и редактировать бинарные значения. Приложение должно включать интерфейс с ячейками для ввода и вывода значений (х, у, z), кнопками для их изменения и функциями сохранения файла. Поддержка двух режимов: конвертация из числовых значений в бинарное и наоборот.