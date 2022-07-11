Внести изменения в мессенджер open source

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Закрытнет заявок366 просмотров

Внести изменения в мессенджер open source. Изменения не связанны с работой самого мессенджера , поверхностные.

3 года назад
guest_16575633002831
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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