Требуется собрать фронтенд мобильного приложения для доставки алкоголя с использованием React или Flutter. Имеется готовый дизайн и бэкенд. Укажите срок выполнения и стоимость проекта. Рассмотрим возможность покупки готового приложения с изменением логотипа и цветовой гаммы.
Скопировать телеграм бота по оформлению банковских карт.
https://t.me/Robokazakh_botНужно скопировать такого бота, ничего придумывать не надо, просто поменять пару слов и название.Сумма?Сроки?
Заявки фрилансеров
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