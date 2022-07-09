Ищется специалист для построения логистики связи между 7 проектами в рамках одного в блокчейн-системе. Проекты охватывают банки, страхование, программы лояльности и интернет-магазины. Требуется создание бесшовной среды и переходов на сервисы. Опыт работы в аналогичных проектах не менее 5 лет.