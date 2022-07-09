Скопировать телеграм бота по оформлению банковских карт.

  1. Биржа фриланса
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Закрыт5 заявок376 просмотров

https://t.me/Robokazakh_botНужно скопировать такого бота, ничего придумывать не надо, просто поменять пару слов и название.Сумма?Сроки?

3 года назад
vaarootman
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