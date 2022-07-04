Забилдите приложение для iOS согласно предоставленным инструкциям. Все необходимые материалы будут предоставлены, никаких дополнительных разработок не требуется.
Мобильное приложение Доставка Алкоголя
Добрый день! Имеется дизайн и бэкенд мобильного приложения. + api Суть - доставка еды с одного ресторана.
Нужно собрать фронт енд на react или flutter. В приложении экраны и логика.
Просьба сразу указывать срок и сумму.
Рассмотрим покупку готового приложения с изменением лого и цветовой гаммы под нас
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