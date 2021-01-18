Разработка мобильных приложений и сайтов
5 лет разрабатываю сайты и полтора года активно разрабатываю мобильные приложения для Android и iOS.
Разработал более 100 сайтов и более 20 приложений, с радостью разработаю их и для вас)
Так же был опыт с высоконагруженными проектами, в частности с очень функциональной, самописной CRM системой
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$600
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$600
10 баллов
3 года назад
Спасибо большое Игорь! Несмотря на возникшие сложности и текущие трудности все сделано на высшем уровне! Готов и дальше сотрудничать...
Ответный отзыв
Абсолютно адекватный заказчик, с которым приятно работать, рекомендую