skazkiful

Игорь skazkiful

 
25 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Разработка мобильных приложений и сайтов

5 лет разрабатываю сайты и полтора года активно разрабатываю мобильные приложения для Android и iOS.

Разработал более 100 сайтов и более 20 приложений, с радостью разработаю их и для вас)

Так же был опыт с высоконагруженными проектами, в частности с очень функциональной, самописной CRM системой

AndroidiOSПриложение для Android
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$600
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
master_1c
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$600
10 баллов
3 года назад
Разработка APP под iOS и Android
Спасибо большое Игорь! Несмотря на возникшие сложности и текущие трудности все сделано на высшем уровне! Готов и дальше сотрудничать...
Абсолютно адекватный заказчик, с которым приятно работать, рекомендую
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