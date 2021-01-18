Разработка мобильных приложений и сайтов

5 лет разрабатываю сайты и полтора года активно разрабатываю мобильные приложения для Android и iOS.

Разработал более 100 сайтов и более 20 приложений, с радостью разработаю их и для вас)

Так же был опыт с высоконагруженными проектами, в частности с очень функциональной, самописной CRM системой