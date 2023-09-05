Веб студия дизайна "Сайтпарк"
Разработка структурной модели сайта,
Разработка концепции дизайна главных и внутренних страниц сайтов,
Создание редизайна существующих сайтов,
Проведение аудита юзабилити и внесение корректировок в существующую структурную модель сайта с разработкой дизайна функциональных элементов.
Верстка
валидная/кроссбраузерная html5/css3/jQuery верстка и разработка шаблонов CMS Joomla / Opencart/ 1C-Bitrix/ Wordpress. Валидность по стандартам WC3.
адаптивная верстка с нуля, либо с использованием фреймворк
О работе:
Смотрим макет, ТЗ (при наличии), предлагаем сроки и цену. Работаю по сделке, либо по договору. Делаем свою работу качественно и в срок — это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.
Гарантируем:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный контакт.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Обратная связь, написанные на почту — 100%.