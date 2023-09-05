Веб студия

Веб студия дизайна "Сайтпарк"

Разработка структурной модели сайта,

Разработка концепции дизайна главных и внутренних страниц сайтов,

Создание редизайна существующих сайтов,

Проведение аудита юзабилити и внесение корректировок в существующую структурную модель сайта с разработкой дизайна функциональных элементов.

Верстка

валидная/кроссбраузерная html5/css3/jQuery верстка и разработка шаблонов CMS Joomla / Opencart/ 1C-Bitrix/ Wordpress. Валидность по стандартам WC3.

адаптивная верстка с нуля, либо с использованием фреймворк

О работе:

Смотрим макет, ТЗ (при наличии), предлагаем сроки и цену. Работаю по сделке, либо по договору. Делаем свою работу качественно и в срок — это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Гарантируем:

- Соблюдение сроков.

- Качественную работу.

- Разумные цены.

- Постоянный контакт.

- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

- Обратная связь, написанные на почту — 100%.