Разработка флеш карты с привязкой к ЦМСке

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок181 просмотр

Нужно разработать карту, с возможностью добавления обектов, описания.

Пример - http://government.ru/russia/

Интересует цена и сроки, ждем Ваши предложения!

Подробности при переписке.

14 лет назад
master_1c
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Dove
Alex Dove 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$220
6 дней
Александр большое спасибо за проделанную работу, все было сделано грамотно и со вкусом! Удачи!
Заказчик четко и быстро объяснил задачу. Приятно было сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Dove
Alex Dove 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад