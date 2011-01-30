Доработка функционала интернет-магазина.

Приветствую!

Необходимо написать скрипт для автоматизации продажи товаров в кредит.

1. Создать на сайте интернет-магазина главном меню раздел «Купить в рассрочку» разместить информацию о рассрочке.

2. Под кнопкой купить разместить ссылку - Купить в рассрочку - при переходе про ссылке должна открываться страница или окно с размером одного платежа по определенному пакету (тройка, шестерка, десятка),( платеж должен рассчитываться автоматически,исходя из цены цены товара товара (по безналичному курсу), разделённого на коэффициент ( данные предоставлены в приложении) .

При выборе пакета клиент попадает на страцицу, и заполняет анкету.

Это выглядит примерно так :

http://www.sokol.ua/msi-fx600-fx600-054lua/p60767/

В приложении подробно описана схема работы, коэффициенты и т.д.