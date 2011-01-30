Доработка функционала интернет-магазина.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка160 просмотров

Приветствую!

Необходимо написать скрипт для автоматизации продажи товаров в кредит.

1. Создать на сайте интернет-магазина главном меню раздел «Купить в рассрочку» разместить информацию о рассрочке.

2. Под кнопкой купить разместить ссылку - Купить в рассрочку - при переходе про ссылке должна открываться страница или окно с размером одного платежа по определенному пакету (тройка, шестерка, десятка),( платеж должен рассчитываться автоматически,исходя из цены цены товара товара (по безналичному курсу), разделённого на коэффициент ( данные предоставлены в приложении) .

При выборе пакета клиент попадает на страцицу, и заполняет анкету.

Это выглядит примерно так :

http://www.sokol.ua/msi-fx600-fx600-054lua/p60767/

В приложении подробно описана схема работы, коэффициенты и т.д.

14 лет назад
comportua
41 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sheva107
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Отличный исполнитель! Все выполнено в точности с ТЗ в максимально сжатые строки. Очень рекомендую как надежного и исполнительного фрилансера! В последующем будем работать только с Андреем!
Интересный проект. Четкое ТЗ. Своевременная оплата. Только приятные впечатления. Достойный уважения заказчик. Мои наилучшие рекомендации.

Заявки фрилансеров

sheva107
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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