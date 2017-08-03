Всем привет! Нужен человек увлекающийся рыбалкой, которому интересно вести от лица компании ветку русфишинга. Нужно составить стратегию что и как делать на форуме.
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- Общение на форумахСоциальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужен ответственный человек в команду на должность помощника маркетолога. Обязанности: - Выполнение задач на англоязычных сайтах, постинг информации. - Поиск информации на английском. - Общение на форумах по партнерскому маркетингу с целью продвижения. - Другие задачи (при необходимости) Требования: - Грамотный письменный ...Общение на форумахУправление проектами6 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен исполнитель для поддержания бренда сервиса, ведения тем на форумах и общения от имени представителя в темах по смежной тематике. Сайт: exchangesumo.com Тематика: мониторинг обменников (фин) Форумы: bitcointalk, cryptotalk, mmgp, bits.media Обязательно:[list][*]грамотная письменная речь; [*]понимание тематики; [*]опыт ведения тем и общения ...Общение на форумахНаполнение сайтов28 заявокЗакрыт4 года назад
- $7
При общении на форуме нужно разместить сообщение по теме используя ссылку на сайт , который нужно продвинуть. По инструкции , доноры только из готового списка. Ссылки должны оставаться живыми от 1 недели и дольше. Оплата 50 ...Общение на форумахПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт4 года назад
Привет! [b]Мы с нуля делаем новый некоммерческий форум [/b][b][u]для продавцов[/u] на маркетплейсах[/b]: Озон, Вайлдберриз, Беру, Ламода. Там будут обсуждаться все сопутствующие вопросы, начиная с того, как стать продавцом и выбрать товар, и далее по всем моментам ...Общение на форумахНаполнение сайтов2 заявкиЗакрыт4 года назад
Приветствую нужно сделать 2 ролика для городского портала http://moscovsky.info/ Один для пользователей, другой для рекламодателей. Примеры: https://vk.com/video8980218_456239104?list=6f306c3365788dec63 https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=ycR5luhgPeo Длительность не больше 2 минут. Начитка диктора будет примерно такой: Для ролика для пользователей: Информационно-развлекательный портал города Московский.инфо Это актуальные новости вашего города. Афиша кино и мероприятий на ...Общение на форумахВидеомонтаж8 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу линкбилдера для англоязычного сайта, который сможет по данному ему тех заданию (что и как отбирать) находить площадки, делать постинг на тематических форумах и т.д. Требования: 1) усидчивость 2) хороший английский(особенно нужен для общения на форумах)Общение на форумахПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Задание: Требуется продвижение сайта http://www.aek-stroy.ru/, путем размещения сообщений и ссылки на главную страницу. ВНИМАНИЕ! Если в своём сообщении Вы пишите о ремонте кровель - даёте ссылку сайта на страницу ремонт кровли http://www.aek-stroy.ru/services/remont_krovli/, о ремонте фасадов - ...Общение на форумахПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Ищется человек, с хорошим письменным английским и понимающий что такое криптовалюта для свободного общения на форуме биткоинтолк (и возможно еще 1-2 форумах). Оплата еженедельная и достойная. В обязанности будет входить ежедневно "отмечаться" в 10-20 разных ...Общение на форумахПереводы13 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Регистрация сайта в поисковиках, каталогах и справочниках организаций. Размещение (обновление) информации о компании на тематических площадках - порталах, каталогах, сайтах, форумах, досках объявлений; Общение на форумах с целью продвижения сайтов и привлечения клиентов; 1) Список тематических площадок ...Общение на форумахСоциальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходима база спортивных форумов и аккаунт на ней, старше 6 месяцев Пишите свои контакты, свяжемся и подробнее обсудимОбщение на форумахНаполнение сайтов2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно зарегистрировать аккаунты на указанных форумах и общаться. Тематика строительная и сантехника. В день 1-3 поста на каждом форуме, форумов от 5 до 10 штук будет. Предлагайте ваши цены и примеры работ.Общение на форумахКопирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно разработать сайт-конкурс по правильному питанию. Предпочтительно на MODX Revo Из функционала: Личный кабинет (Содержит личную информацию (ФИО, дата рождения, итд.), информацию о состоянии здоровья ) Система питания (Выводится информация по питанию в зависимости от указанного возраста и ...MODXОбщение на форумахПрототип сайтаВеб-программирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Существует продукт от российских разработчиков термоматы [url=http://www.flexyheat.ru/category]www.flexyheat.ru/category[/url]... используемый в основном строителями при прогреве бетона. В данный момент немногие в строительных организациях знают о нём. Задача: - Регистрация на профильных форумах, сайтах отзывов, сервисах вопросов-ответов и ...Общение на форумахСоциальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо размножить 3 статьи по 1000 символов Формат: {Добрый день!|Доброе время суток!|Добрый!|Всем привет!|Здравствуйте!} {Я тут новенький|Я новичек} {Хотел бы представиться|Хотел бы познакомиться}. Тематика: Имитация общения на форуме. Требования: Уникальность 90% при длине шингла 6Общение на форумахКопирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Ищу фрилансера - маму для общения на отобранных форумах (15 форумов) на мамскую тематику. Необходимо написать в каждом форуме 15-20 сообщений, результатом является оставленная на форуме ссылка на конкретный сайт. Стоимость - 1 000 рублей за 15 оставленных ...Общение на форумахНаполнение сайтов2 исполнителяЗакрыт8 лет назад
Нужно разместить новые темы и комментарии на форуме. стоимость 1 темы или комментария 5руб. Женский форум. Тематика дети, семья, хобби и тд. Требуются только женщины.Общение на форумахНаполнение сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно разместить новые темы и комментарии на форуме. стоимость 1 темы или комментария 5руб. [b]Подробности при обращении.[/b]Общение на форумахСоциальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуются услуга по продвижению товара/сайта по средствам общения на форумах строительных тематик, по средствам поиска подходящих тем, либо их создания для последующего обсуждения. [b]Спамеры не интересуют принципиально[/b]. Так же интересуют владельцы форумов строительных тематик для ...Общение на форумахСоциальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно на форуме каждый день оставлять по 10 постов Пишите цену за 1 постинг Тяжеловатого нечего нету, надо просто общаться но НЕ флудить на форуме!Общение на форумахНаполнение сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад