Заказать общение на форумах

Закажите общение на форумах прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Закажите общение на форумах на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.

  • Общение на форуме rusfishing (русфишинг) рыболовный форум - от рыбалки

    Всем привет! Нужен человек увлекающийся рыбалкой, которому интересно вести от лица компании ветку русфишинга. Нужно составить стратегию что и как делать на форуме.

    Общение на форумах
    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Помощник со знанием английского (парт-тайм)

    Нужен ответственный человек в команду на должность помощника маркетолога. Обязанности: - Выполнение задач на англоязычных сайтах, постинг информации. - Поиск информации на английском. - Общение на форумах по партнерскому маркетингу с целью продвижения. - Другие задачи (при необходимости) Требования: - Грамотный письменный ...

    Общение на форумах
    Управление проектами6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Контент менеджер (постинг на форуме)

    Нужен исполнитель для поддержания бренда сервиса, ведения тем на форумах и общения от имени представителя в темах по смежной тематике. Сайт: exchangesumo.com Тематика: мониторинг обменников (фин) Форумы: bitcointalk, cryptotalk, mmgp, bits.media Обязательно:[list][*]грамотная письменная речь; [*]понимание тематики; [*]опыт ведения тем и общения ...

    Общение на форумах
    Наполнение сайтов28 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Вставить на форумах 10 сообщений с ссылками на сайт

    $7

    При общении на форуме нужно разместить сообщение по теме используя ссылку на сайт , который нужно продвинуть. По инструкции , доноры только из готового списка. Ссылки должны оставаться живыми от 1 недели и дольше. Оплата 50 ...

    Общение на форумах
    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Наполнение форума по e-commerce

    Привет! [b]Мы с нуля делаем новый некоммерческий форум [/b][b][u]для продавцов[/u] на маркетплейсах[/b]: Озон, Вайлдберриз, Беру, Ламода. Там будут обсуждаться все сопутствующие вопросы, начиная с того, как стать продавцом и выбрать товар, и далее по всем моментам ...

    Общение на форумах
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Рекламный видеоролик для городского сайта

    Приветствую нужно сделать 2 ролика для городского портала http://moscovsky.info/ Один для пользователей, другой для рекламодателей. Примеры: https://vk.com/video8980218_456239104?list=6f306c3365788dec63 https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&amp;v=ycR5luhgPeo Длительность не больше 2 минут. Начитка диктора будет примерно такой: Для ролика для пользователей: Информационно-развлекательный портал города Московский.инфо  Это актуальные новости вашего города.  Афиша кино и мероприятий на ...

    Общение на форумах
    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Поиск ссылок для англоязычного проекта

    Ищу линкбилдера для англоязычного сайта, который сможет по данному ему тех заданию (что и как отбирать) находить площадки, делать постинг на тематических форумах и т.д. Требования: 1) усидчивость 2) хороший английский(особенно нужен для общения на форумах)

    Общение на форумах
    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Размещение ссылок на строительных форумах.

    Задание:  Требуется продвижение сайта  http://www.aek-stroy.ru/, путем размещения сообщений и ссылки на главную страницу. ВНИМАНИЕ! Если в своём сообщении Вы пишите о ремонте кровель - даёте ссылку сайта на страницу ремонт кровли http://www.aek-stroy.ru/services/remont_krovli/, о ремонте фасадов - ...

    Общение на форумах
    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Общение на английском языке на форуме биткоинтолк

    Ищется человек, с хорошим письменным английским и понимающий что такое криптовалюта для свободного общения на форуме биткоинтолк (и возможно еще 1-2 форумах). Оплата еженедельная и достойная. В обязанности будет входить ежедневно "отмечаться" в 10-20 разных ...

    Общение на форумах
    Переводы13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Размещение информации в порталах, досках объявлений, форумах

    $50

    Регистрация сайта в поисковиках, каталогах и справочниках организаций. Размещение  (обновление) информации о компании на тематических площадках - порталах, каталогах, сайтах, форумах, досках объявлений; Общение на форумах с целью продвижения сайтов и привлечения клиентов; 1) Список тематических площадок ...

    Общение на форумах
    Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Работа для начинающих - общение на форумах

    Нужно зарегистрировать аккаунты на указанных форумах и общаться. Тематика строительная и сантехника. В день 1-3 поста на каждом форуме, форумов от 5 до 10 штук будет. Предлагайте ваши цены и примеры работ.

    Общение на форумах
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт по правильному питанию+физические упражнения.

    Нужно разработать сайт-конкурс по правильному питанию. Предпочтительно на MODX Revo Из функционала: Личный кабинет (Содержит личную информацию (ФИО, дата рождения, итд.), информацию о состоянии здоровья ) Система питания (Выводится информация по питанию в зависимости от указанного возраста и ...

    MODXОбщение на форумахПрототип сайта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Общение на форумах - крауд – маркетолог, линкбилдер

    Существует продукт от российских разработчиков термоматы [url=http://www.flexyheat.ru/category]www.flexyheat.ru/category[/url]... используемый в основном строителями при прогреве бетона. В данный момент немногие в строительных организациях знают о нём.  Задача: - Регистрация на профильных форумах, сайтах отзывов, сервисах вопросов-ответов и ...

    Общение на форумах
    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Размножение 3х статей

    Необходимо размножить 3 статьи по 1000 символов Формат: {Добрый день!|Доброе время суток!|Добрый!|Всем привет!|Здравствуйте!} {Я тут новенький|Я новичек} {Хотел бы представиться|Хотел бы познакомиться}. Тематика: Имитация общения на форуме. Требования: Уникальность 90% при длине шингла 6

    Общение на форумах
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Общение в форумах (на мамскую тематику)

    Ищу фрилансера - маму для общения на отобранных форумах (15 форумов) на мамскую тематику. Необходимо написать в каждом форуме 15-20 сообщений,  результатом является оставленная на форуме ссылка на конкретный сайт. Стоимость - 1 000 рублей за 15 оставленных ...

    Общение на форумах
    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Закрыт
    8 лет назад

  • Общение на форуме

    Нужно разместить новые темы и комментарии на форуме.   стоимость 1 темы или комментария 5руб.   Женский форум. Тематика дети, семья, хобби и тд.  Требуются только женщины.

    Общение на форумах
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Общения на форуме

    Нужно разместить новые темы и комментарии на форуме. стоимость 1 темы или комментария 5руб.  [b]Подробности при обращении.[/b]

    Общение на форумах
    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Реклама на форумах сайта/продукции

    Требуются услуга по продвижению товара/сайта по средствам общения на форумах строительных тематик, по средствам поиска подходящих тем, либо их создания для последующего обсуждения. [b]Спамеры не интересуют принципиально[/b]. Так же интересуют владельцы форумов строительных тематик для ...

    Общение на форумах
    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Общение на форуме

    Нужно на форуме каждый день оставлять по 10 постов Пишите цену за 1 постинг Тяжеловатого нечего нету, надо просто общаться но НЕ флудить на форуме!

    Общение на форумах
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад