Общение на форумах

Приветствую нужно сделать 2 ролика для городского портала http://moscovsky.info/ Один для пользователей, другой для рекламодателей. Примеры: https://vk.com/video8980218_456239104?list=6f306c3365788dec63 https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=ycR5luhgPeo Длительность не больше 2 минут. Начитка диктора будет примерно такой: Для ролика для пользователей: Информационно-развлекательный портал города Московский.инфо Это актуальные новости вашего города. Афиша кино и мероприятий на ...