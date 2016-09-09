Общение на форумах - крауд – маркетолог, линкбилдер

Существует продукт от российских разработчиков термоматы www.flexyheat.ru/category... используемый в основном строителями при прогреве бетона. В данный момент немногие в строительных организациях знают о нём.

Задача:

- Регистрация на профильных форумах, сайтах отзывов, сервисах

вопросов-ответов и прокачка аккаунтов на данных площадках (аккаунты

будут принадлежать нам).

- Сбор базы страниц-сайтов (форумов, каталогов, сайты отзывов и т.д.) с поисковых систем по предоставленным

запросам, и простановка на найденных страницах анкорных и безанкорных

ссылок или информации о продукте/компании в обсуждениях комментариях и

т.д.

- Требуется размещать информацию на профильных форумах и тематических разделах, поддерживать общение, оживлять старые темы, по

возможности ставя безанкорные ссылки на страницы продуктов, или просто

упоминая о продукте в хорошем ключе. Нужно будет размещать информацию

только предварительно изучив рекламируемый продукт и неплохо разбираться

в теме строительства.

- Сбор базы страниц (блогов, тематических сайтов) с поисковых систем по предоставленным запросам и выкуп на

найденных страницах анкорных ссылок их текста.

В первую очередь нужно будет разместится на всех площадках с бесплатной возможностью простановки ссылок.

Работа не разовая, требуется сотрудник для постоянной работы с подобными площадками.

Пишите стоимость работ, за которую готовы взяться

Ожидаемый от Вас объем работы составляет примерно 75-100 ссылок в неделю или 300-350 в месяц.

Пожелания:

Опыт подобной работы, достойный уровень знания русского языка, основы

интернет маркетинга и владение программами для автоматизации рутинных

задач (парсеры выдачи, BuzzBundle и т.п.)