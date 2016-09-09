Красиво оформить пост для ВК Картинка и текст. Чтобы людей заинтересовывало и они переходили по ссылке. Для рекламы его в других тематических группах Укажите вашу стоимость просто за оформление
Общение на форумах - крауд – маркетолог, линкбилдер
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Существует продукт от российских разработчиков термоматы www.flexyheat.ru/category... используемый в основном строителями при прогреве бетона. В данный момент немногие в строительных организациях знают о нём.
Задача:
- Регистрация на профильных форумах, сайтах отзывов, сервисах
вопросов-ответов и прокачка аккаунтов на данных площадках (аккаунты
будут принадлежать нам).
- Сбор базы страниц-сайтов (форумов, каталогов, сайты отзывов и т.д.) с поисковых систем по предоставленным
запросам, и простановка на найденных страницах анкорных и безанкорных
ссылок или информации о продукте/компании в обсуждениях комментариях и
т.д.
- Требуется размещать информацию на профильных форумах и тематических разделах, поддерживать общение, оживлять старые темы, по
возможности ставя безанкорные ссылки на страницы продуктов, или просто
упоминая о продукте в хорошем ключе. Нужно будет размещать информацию
только предварительно изучив рекламируемый продукт и неплохо разбираться
в теме строительства.
- Сбор базы страниц (блогов, тематических сайтов) с поисковых систем по предоставленным запросам и выкуп на
найденных страницах анкорных ссылок их текста.
В первую очередь нужно будет разместится на всех площадках с бесплатной возможностью простановки ссылок.
Работа не разовая, требуется сотрудник для постоянной работы с подобными площадками.
Пишите стоимость работ, за которую готовы взяться
Ожидаемый от Вас объем работы составляет примерно 75-100 ссылок в неделю или 300-350 в месяц.
Пожелания:
Опыт подобной работы, достойный уровень знания русского языка, основы
интернет маркетинга и владение программами для автоматизации рутинных
задач (парсеры выдачи, BuzzBundle и т.п.)
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