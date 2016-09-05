Поиск и привлечение людей на поездку.

$100
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки223 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо набрать до 25 сентября группу людей.

Минимум 15 людей - Максимум 30 людей.

Сбора поездку в Карелию. (более подробно на счет поездки пообщаемся в скайпе)

Критерии людей: Семейные пары(можно с детьми)\ если один человек, от 18лет .

На счет способа поиска людей: спам\рассылки и т.д - как вам будет удобней.

Все обговорим.

Оплачивать буду по факту набора людей, можно хоть 1-чел - сразу же выплата.

О цене договоримся, не обижу.

7 лет назад
ivanovyear1990
52 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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