Кросс постинг в социальные сети MODX Revolution

Нужно сделать так, чтобы все новости, которые размещаются на сайте, чтобы все товары, которые создаются автоматически постились в социальные сети ( ВК, FB, livejournal.com, twitter, OK, Google+). Должны быть публикации вида:

Заголовок новости

Определенное количество символов превью

ссылка на новость

и к посту прикреплена картинка из самой новости с сайта

все должно быть автоматизировано: один раз настроил и забыл, размещаешь новости - раскидывает по социалкам.