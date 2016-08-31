Нужно качественно настроить таргетинг в фейсбуке

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок132 просмотра
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Нужно качественно настроить таргетинг в фейсбуке, предлагайте только те у кого есть результат и кто может показать реальные кейсы, простая настройка не интересует. Настроить рекламную компанию для посадочной страницы женских часов. Предложение стоимости настройки рекламной компании.

7 лет назад
vintwrx
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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