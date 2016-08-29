Работа в социальных сетях

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт12 заявок365 просмотров
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Доброго времени суток! 

Есть агенство по продвижению бизнеса в Instagram, нужны клиенты для агенства. Ваша задача находить аккаунты бизнес-представительств в социальной сети instagram и предлагать им наши услуги. Скрипт переписки есть, материалы для работы есть, расскажем как искать клиентов и как начинать общение с ними. Времени заниматься этим у команды нет, так как много проектов. Поэтому нам нужны люди, которые будут этим заниматься. Готовы платить за клиента от 1000 рублей, процент от суммы чека. Всегда можно договориться. В день при работе 3-7 часов можно находить от 1 до 6 клиентов. Проверено на себе. Если хорошо себя покажете. то возьмем к себе в команду, реализовывать крутые проекты. Жду ваших предложений!

7 лет назад
Victor125
Виктор 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв(-1)
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