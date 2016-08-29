Продвижение проекта в социальных сетях

Доброго времени суток! Есть агенство по продвижению бизнеса в Instagram, нужны клиенты для агенства. Ваша задача находить аккаунты бизнес-представительств в социальной сети instagram и предлагать им наши услуги. Скрипт переписки есть, материалы для работы есть, расскажем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые фрилансеры!
На постоянную основу требуется специалист по продвижению проекта в социальных сетях.
Проект состоит из нескольких взаимосвязанных частей: обучение аниматоров + праздничное агентство.
Группы в BK и FB уже существуют.
Необходимо настроить таргетированную рекламу и сделать группы популярными (наполненными живыми и активными пользователями).
Оплата сдельная - все зависит от результативности. Главный критерий качества работы - увеличение заказов на платные услуги.
С Исполнителем будет заключен договор подряда на выполнение работ.
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