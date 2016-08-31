Создание группы в VK - Сеть магазинов "Первый сорт"

Доброго времени суток! Есть агенство по продвижению бизнеса в Instagram, нужны клиенты для агенства. Ваша задача находить аккаунты бизнес-представительств в социальной сети instagram и предлагать им наши услуги. Скрипт переписки есть, материалы для работы есть, расскажем ...