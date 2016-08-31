Продвижение проекта в ВКонтакте

Задачи - написать посты, увеличить кол-во подписчиков, запустить органическую рекламу по другим пабликам, продумать стратегию продвижения и отчет. Подробнее при обращении.

Оплата (Яндекс Кошелек, Сбербанк - заранее согласуем) 4000 (+бонусом 500 рос.руб/мес , если все задачи выполнены хорошо, без претензий) в зависимости от сложности проекта, объема задач. Нужно выполнить 3 тестовых задания. Проекты разные по тематикам. Существует возможность определить объем работы самостоятельно (от 1 до 4 проектов).