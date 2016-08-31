avkpostbox

Нужно написать посты для соц сетей книжному проекту ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм, Ютуб Видео рисуют для ютуба другие специалисты, а краткие содержания пишут копирайтеры Оплата - 3000р Подробнее по задачам - пишите!
- $85Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $75
Задачи - написать посты, увеличить кол-во подписчиков, запустить органическую рекламу по другим пабликам, продумать стратегию продвижения и отчет. Подробнее при обращении. Оплата (Яндекс Кошелек, Сбербанк - заранее согласуем) 4000 (+бонусом 500 рос.руб/мес ...Социальные сети (SMM и SMO)34 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $30
Требования: - Изучение ЦА - Составление стратегии - Выделение мест нахождения ЦА в соц сети Инстаграм - Парсинг базы для мф и мл. - Запуск массфолловинга и масслайкинга по ЦА. ...Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Смм-менеджер для продвижения канала ютуб. Оплата 3000-4000р. Список задач по запросу. Расскажите про свой опыт, какие то результатыСоциальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $8
Необходимо создать аватарку для сообщества ведущего. Требования: фон - фото ведущего, форма вертикального прямоугольника, заданный текст, стрелка внизу аватарки. Оплата работы - 300рИконки и Пиксель-арт15 заявокЗакрыт9 лет назад
- $8
Задача - написание постов для соц сетей (ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники, Фейсбук и др.) в соответствии с графиков постинга и установленным форматом постов. Есть возможность определить объем работы самостоятельно. Формат постов в ВКонтакте: ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад