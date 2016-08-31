avkpostbox

Анастасия avkpostbox

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • SMM-менеджер, контент менеджер

    $85

    Нужно написать посты для соц сетей книжному проекту ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм, Ютуб Видео рисуют для ютуба другие специалисты, а краткие содержания пишут копирайтеры Оплата - 3000р Подробнее по задачам - пишите!

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Продвижение проекта в ВКонтакте

    $75

    Задачи - написать посты, увеличить кол-во подписчиков, запустить органическую рекламу по другим пабликам, продумать стратегию продвижения и отчет. Подробнее при обращении. Оплата (Яндекс Кошелек, Сбербанк - заранее согласуем) 4000 (+бонусом 500 рос.руб/мес ...

    Социальные сети (SMM и SMO)34 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Контент для сообществ в соц сети

    $8

    Задача - написание постов для соц сетей (ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники, Фейсбук и др.) в соответствии с графиков постинга и установленным форматом постов. Есть возможность определить объем работы самостоятельно. Формат постов в ВКонтакте:  ...

    Написание постов
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

pusheenkate
Екатерина 
31 год
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Контент для сообществ в соц сети
Написание постов
Очень приятно было работать с Анастасией. Рекомендую.
Очень рада работе с Екатериной. Быстро нашли общий язык. Рекомендую!
Ответный отзыв