avkpostbox

Задача - написание постов для соц сетей (ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники, Фейсбук и др.) в соответствии с графиков постинга и установленным форматом постов. Есть возможность определить объем работы самостоятельно. Формат постов в ВКонтакте: ...