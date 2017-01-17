Продвижение ютуб

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки150 просмотров

Смм-менеджер для продвижения канала ютуб.

Оплата 3000-4000р.

Список задач по запросу.

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8 лет назад
avkpostbox
Анастасия 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров