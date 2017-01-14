Ресторан в Германии. Необходимо продвижение и ведение в основных соцсетях в Германии. Свободное знание немецкого и английского языков обязательно.
Для паблика Facebook нужны живые подписчики 300-500
300-500 отметок «Нравится» для паблика Facebook
Оплата на карту Приват в грн.
Заявки фрилансеров
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