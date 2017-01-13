Раскрутка сайта по студенческим форумам, группам, доскам объявления

Уважаемые SEO-шники.

Надо раскрутить и продвинуть сайт

студенческой тематики

www.stud-help.com

Рекламу надо сделать в группах, соцсетях, досках объявления и т.д. СТУДЕНЧЕСКОГО или ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО направления!

У кого есть база студенческих сайтов и групп и кто может это сделать - пишите.