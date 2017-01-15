Продвижение ресторана в соцсетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок230 просмотров

Ресторан в Германии. Необходимо продвижение и ведение в основных соцсетях в Германии.

Свободное знание немецкого и английского языков обязательно.

7 лет назад
mikevas
44 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров