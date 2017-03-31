Ведение рекламных кампаний в Facebook

Задача до 01.02: привести неработающие РК до уровня нашей успешной "Конверсии_women_colaction".

В ведение рк входит:

-оптимизация бюджета

-создание новых объявлений

-создание новых групп аудиторий

-контроль за размещением объявлений

-корректировка ставок

-корректировка текстов объявлений и их граф офрмления для повышения CTR

-анализ рекламной кампании

Желаемые ориентиры: цена конверсии по всем РК до 7 у.е. (где-то может быть 5, где-то 9, но среднее значение в рамках 7 у.е.)

Оцениваем результат по FB Ads Manager. Я параллельно даю цифры из Аналитикса и админки или даю доступ для анализа (как удобнее).

Бонус: рк для Инстаграм на новую похожую аудиторию.