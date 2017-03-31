Здравствуйте. Есть несколько вопросов по настройке рекламы на facebook. Установка пикселя, как добавить страницу в Business Manager. Нужна помощь.
Ведение рекламных кампаний в Facebook
Задача до 01.02: привести неработающие РК до уровня нашей успешной "Конверсии_women_colaction".
В ведение рк входит:
-оптимизация бюджета
-создание новых объявлений
-создание новых групп аудиторий
-контроль за размещением объявлений
-корректировка ставок
-корректировка текстов объявлений и их граф офрмления для повышения CTR
-анализ рекламной кампании
Желаемые ориентиры: цена конверсии по всем РК до 7 у.е. (где-то может быть 5, где-то 9, но среднее значение в рамках 7 у.е.)
Оцениваем результат по FB Ads Manager. Я параллельно даю цифры из Аналитикса и админки или даю доступ для анализа (как удобнее).
Бонус: рк для Инстаграм на новую похожую аудиторию.
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