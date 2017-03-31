Ведение рекламных кампаний в Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен1 заявка210 просмотров

Задача до 01.02: привести неработающие РК до уровня нашей успешной "Конверсии_women_colaction". 

В ведение рк входит:

-оптимизация бюджета

-создание новых объявлений

-создание новых групп аудиторий

-контроль за размещением объявлений

-корректировка ставок

-корректировка текстов объявлений и их граф офрмления для повышения CTR

-анализ рекламной кампании

Желаемые ориентиры: цена конверсии по всем РК до 7 у.е.  (где-то может быть 5, где-то 9, но среднее значение в рамках 7 у.е.)

Оцениваем результат по FB Ads Manager. Я параллельно даю цифры из Аналитикса и админки или даю доступ для анализа (как удобнее).

Бонус: рк для Инстаграм на новую похожую аудиторию.

8 лет назад
Elena_Melnichenk
38 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$100
30 дней
Много тестировали разных вариантов объявлений, подключили Инстаграм. Нашли эффективные форматы - понятно, куда двигаться дальше. Все оперативно, всегда на связи.
Доволен сотрудничеством с Еленой , хорошо поработали.Все на высшем уровне! Буду рад на дальнейшей работе!

Заявки фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
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Социальные сети (SMM и SMO)