Краткое описание задачи. - добавление комментов и отзывов с различных аккаунтов (4-8 в неделю) - добавление новых постов (2-3 раза в сутки) - помощь при составлении рекламных постов для размещения ...
Услуги администратора группы в контакте
Необходима помощь по рекламной компании группы в контакте, таргетированная реклама, а так же помощь в улучшении меню, обложки и т.д.
Заявки фрилансеров
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