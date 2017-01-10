Услуги администратора группы в контакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок138 просмотров

Необходима помощь по рекламной компании группы в контакте, таргетированная реклама,  а так же помощь в улучшении меню, обложки и т.д.

8 лет назад
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Юлия 
47 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров