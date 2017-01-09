Ведение и раскрутка группы вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок453 просмотра

Требуется ведение и раскрутка группы вконтакте билетного агентства www.ticketbest.ru

Ссылка на группу: https://vk.com/ticketbest

Жду Ваших предложений и примеры плана продвижения...

8 лет назад
paveladler
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров