Раскрутка через социальные сети Facebook, Instagram

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Ищу специалистов, которые могут работать по "методу океана". Кто знаком с психометрией

Мне нужна комплексное ведение и раскрутка моей студии кухни через социальные сети

Facebook

Instagram

с гарантией за результат:

- оформление

- продвижение

- ведение

Вырабатываем стратегию по поиску моих потенциальных клиентов в регионе г. Королёв и в радиусе 30 км. Нужно будет работать с этими клиентами, приглашать в группы, давать им дозировано информацию в нужное время и прочее...

Потом расширяем географию до целого Московского региона.

Мне нужны действительно супер профессионалы!