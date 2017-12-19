Раскрутка через социальные сети Facebook, Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен6 заявок218 просмотров

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Ищу специалистов, которые могут работать по "методу океана". Кто знаком с психометрией

Мне нужна комплексное ведение и раскрутка моей студии кухни через социальные сети

Facebook

Instagram 

с гарантией за результат:

- оформление

- продвижение

- ведение

Вырабатываем стратегию по поиску моих потенциальных клиентов в регионе г. Королёв и в радиусе 30 км. Нужно будет работать с этими клиентами, приглашать в группы, давать им дозировано информацию в нужное время и прочее...

Потом расширяем географию до целого Московского региона.

Мне нужны действительно супер профессионалы!

HTML
8 лет назад
gsmtarif
Николай 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
$185
30 дней
На выходе я получил не то, что хотел. Оформление аккаунтов нормальное. Целевая аудитория не была найдена.
Все хорошо. Рекомендую

Заявки фрилансеров

smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)