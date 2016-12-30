Рекламная публикация в фейсбук

Добрый день. Нужно сделать рекламную публикацию для фейсбук. Это может быть картинка, слайды, видео, для привлечения подписчиков на страницу общей женской тематики. Это должно быть что-то яркое, эмоциональное. Бюджет 200 – 400 рублей. Очень желателен подобный опыт.

Если есть вопросы, спрашивайте, я первый раз заказываю.