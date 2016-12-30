Рекламная публикация в фейсбук

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки120 просмотров

Добрый день. Нужно сделать рекламную публикацию для фейсбук. Это может быть картинка, слайды, видео, для привлечения подписчиков на страницу общей женской тематики. Это должно быть что-то яркое, эмоциональное. Бюджет 200 – 400 рублей. Очень желателен подобный опыт. 

Если есть вопросы, спрашивайте, я первый раз заказываю.

8 лет назад
guest_14831139805437
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров