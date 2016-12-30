Сделать статистику заходов на страницу вконтакте

Ищу человека с опытом оформления и продвижения групп ВК. Необходимо: 1. оформить (баннер, описание, статус, лого) группу. Тематика: фрукты. (лого и фото материал предоставлю) 2. Разместить 2-3 поста. 3. Привлечь 200 ...
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