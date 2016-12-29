Оформить фирменную страницу Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок133 просмотра

Всем привет!

Мне нужен спец по оформлению страниц в Фэйсбуке.

Страница компании, будет использоваться в рекламных целях.

Жду откликов!

8 лет назад
castle
Борис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
152 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров