Создать рекламу в ВК

Добрый день. Нужно размещать скрытую рекламу на форумах. Размещение только ручноеТематика: наручные часы Форум должен быть модерируемым, не заброшенным. Не состоять из одних рекламных тем и постов со ссылками. Требования к аккаунту автора на форуме: - не менее ...