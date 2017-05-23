Продвижение в инстаграм и facebook

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Завершен4 заявки193 просмотра

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Нужно продвигать страничку кафе (находится в Москве), в инстаграме и фейсбуке. 

Аудитория в инстаграме - 4.4 тысячи

Аудитория в facebook - менее 500 человек

Вести странички не нужно. 

В инстаграме необходимо привлекать целевую аудиторию (боты не нужны) методом подписок/отписок, лайков, комментариев. 

Жду ваших предложений)

8 лет назад
trickyvicky
Виктория 
43 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$100
30 дней
Думаю, Александр - хороший специалист, цель была выполнена, но с огромной задержкой по времени.
Хороший заказчик!Спасибо за сотрудничество, план был перевыполнен!

Заявки фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
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