Настроить рекламу в В контакте

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Закрыт3 заявки124 просмотра

Есть группа https://vk.com/agency_ads

Нужно продвигать публикацию https://vk.com/agency_ads?w=wall-114869323_308

ЦА Россия, маркетологи, руководители по маркетингу.

Цена и сроки.

8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров