Нужен человек понимающий в рекламе. Нужно как можно лучше и быстрее прорекламировать услуги художника в Украине. ФБ, инстаграм, и любые другие эффективные способы.
Продвинуть реферальную ссылку
Необходимо продвинуть реферальную ссылку для привлечения людей. Важны живые заинтересованные люди, которые будут участвовать в проекте.
Заявки фрилансеров
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