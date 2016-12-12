Ведение каналов в телеграме, пабликов в инстаграме и фейсбуке

Необходимо вести каналы в телеграме, паблики в инстаграме и фейсбуке. Задача заключается в том, чтобы создавать контент (всего 12-18 постов в день), использовав все каналы конкурентов как в странах СНГ, так и в Европе.

Тематика следующая:

1. Спорт фитнес

2. Юмор

3. Рубрика 18+

4. Все об Украине

5. Все о России

6. Бизнес Успех Мотивация

Требования: креативность, исполнительность, индивидуальный стиль. Оплата за чётко обозначенное количество постов.

Для того, чтобы мы могли выбрать лучшего исполнителя, который делает акцент на качестве, а не на количестве, следует выполнить простое задание:

Пришлите 5 примеров постов из любой тематики (только из одной), которые мы указали выше. Посты в любой форме на ваш вкус, ведь мы ищем именного того, у кого есть вкус.