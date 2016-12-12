Ведение каналов в телеграме, пабликов в инстаграме и фейсбуке

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки147 просмотров

Необходимо вести  каналы в телеграме, паблики в инстаграме и фейсбуке. Задача заключается в том, чтобы создавать контент (всего 12-18 постов в день), использовав все каналы конкурентов как в странах СНГ, так и в Европе. 

Тематика следующая:  

1. Спорт фитнес  

2. Юмор  

3. Рубрика 18+  

4. Все об Украине  

5. Все о России  

6. Бизнес Успех Мотивация  

Требования: креативность, исполнительность, индивидуальный стиль. Оплата  за чётко обозначенное количество постов.  

Для того, чтобы мы могли выбрать лучшего исполнителя, который делает акцент на качестве, а не на количестве, следует выполнить простое задание:  

Пришлите 5 примеров постов из любой тематики (только из одной), которые мы указали выше. Посты в любой форме на ваш вкус, ведь мы ищем именного того, у кого есть вкус.

8 лет назад
gordienkoden
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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