Реклама магазина чая в интернете

Здравствуйте! Есть офлайн магазин чая и чайный клуб в центре Химок (подмосковье), открытый по франшизе. Есть группы VK, Instagram, Facebook. Есть довольно раскрученный бренд Мойчай.ру и сайт на субдомене khimki.moychay.ru , выполняющий функции интернет магазина.

Требуется раскрутка по соцсетям (преимущественно увеличение целевых подписчиков ВК) и генерация потока целевых лидов на сайт.

В основном предполагается использование РСЯ. Критерием является цена за подписчика в ВК и количество переходов на сайт.

https://khimki.moychay.ru

https://vk.com/moychaykhimki

https://www.instagram.com/moychaykhimki/