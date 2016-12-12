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Реклама магазина чая в интернете
Здравствуйте! Есть офлайн магазин чая и чайный клуб в центре Химок (подмосковье), открытый по франшизе. Есть группы VK, Instagram, Facebook. Есть довольно раскрученный бренд Мойчай.ру и сайт на субдомене khimki.moychay.ru , выполняющий функции интернет магазина.
Требуется раскрутка по соцсетям (преимущественно увеличение целевых подписчиков ВК) и генерация потока целевых лидов на сайт.
В основном предполагается использование РСЯ. Критерием является цена за подписчика в ВК и количество переходов на сайт.
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