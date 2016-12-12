Оформление группы ВК

Нелепый, неадекватный заказчик, сам не знает что хочет и имея малейшую возможность нагадить обязательно ей воспользуется. По сути дела: нашим дизайнером были предоставлены варианты оформления группы, заказчиком был ВЫБРАН вариант оформления, после чего в него многократно вносились правки, оформление было утверждено и УСТАНОВЛЕНО. После чего появились ещё правки (видите ли он забыл тут и ему захотелось поменять ещё вот тут), но их разумный лимит был исчерпан. По подходу к работе стало очевидно, что этот человек, думает, что он пуп мира и считает что все его прихоти должны выполняться в неограниченном кол-ве в рамках якобы доработок и правки могут быть бесконечными в том числе после принятия работы, чего естественно не было и быть не могло.