Нужен человек понимающий в рекламе. Нужно как можно лучше и быстрее прорекламировать услуги художника в Украине. ФБ, инстаграм, и любые другие эффективные способы.
Оформление группы ВК
Необходимо красиво оформить группу ВК.
Тематика группы - электронные сигареты и комплектующие.
Ожидаю предложений по бюджету и срокам.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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