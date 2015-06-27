Немного о себе:

- уважаю ответственный подход к работе;

- не работаю с людьми без отзывов;

- предоплату не исключаю, но стараюсь избегать в виду частых "кидал" со стороны исполнителей.

Если бюджет проекта исполнитель указывает в $, оплата происходит по курсу: 60р./1$

Общие требования к выполнению научно-практических работ :

1) Уникальность текста работы от 80% и выше по шкале программы «Антиплагиат»;

2) Тема научной работы (в процессе ее написания) должна быть раскрыта в полном объеме;

3) Проект должен быть закрыт исполнителем строго в обозначенный заказчиком срок;

Если по вине исполнителя проект в установленные заказчиком сроки не сдан, заказчик вправе удержать с премии исполнителя сумму, кратную количеству дней просрочки:

1 день: 10% от стоимости работы;

2 дня: 20% от стоимости работы;

3 дня: 40% от стоимости работы;

4 и более дней: 60% от стоимости работы или заказчик оставляет за собой право отказаться от выполненной работы.

В жизни случается всякое, бывают форс-мажоры. Но на сроках сдачи и качестве работы они сказаться не должны! Меня не волнуют отговорки типа: "отключили интернет" или "Я поругалась с подругой, у меня депрессия".

4) При наличии Методических рекомендаций содержание и оформление работы должно полностью им соответствовать. В случае, если Методические рекомендации отсутствуют, оформление работы производится по требованиям, установленным ГОСТом.

5) В случае необходимости проведения доработки (в рамках согласованного плана работы) проекта, исполнитель обязуется исправить все обнаруженные недочеты безвозмездно и в оперативные сроки.

6) Обязательно наличие авторского текста в пропорции: 1/3 – цитаты и 2/3 – авторский текст.

7) Минимальное количество источников, использованных в работе:

а) Реферат – 15 источников;

б) Курсовая работа – 30 источников;

в) Дипломная работа – 45 источников.

Список использованных источников должен включать: книги; учебную литературу; учебные пособия; монографии; научные публикации; научные статьи; ссылки на официальные сайты (при заимствовании статистических данных).

Список использованных источников должен содержать ТОЛЬКО ТЕ источники, которые в действительности использовались при написании работы. Количество источников в сносках по тексту работы должно соответствовать количеству источников в Списке использованных источников.