Дипломная работа (Экономика и управление)

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Завершен1 заявка117 просмотров

Тема: Организация контроля деятельности персонала в организации на примере ооо

Объем: 70л.

Срок: до 18 апреля нужна 2 (практическая) глава

До конца апреля - диплом целиком.

3 главы.

Бюджет: 5500 р.

Жду предложений.

10 лет назад
Power777
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$90
15 дней
Как всегда только хорошие впечатления от сотрудничества!
Все хорошо. Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
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