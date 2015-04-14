№ заказа 6378. Курсовая по автоматизации управления Тип работы: Курсовая работа Тема:_Автоматизация_управления_библиоте-кой________________ К-во страниц: __________25стр ____________ Язык написания_________рус._____________ Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.
Реинжиниринг БП
Требуется человек, который умеет делать бизнес-процессы с входными и выходными потоками.
Работа очень простая. Нужно составить две схемы БП "как есть" и "как будет". Модель первой будет дана, нужно только сделать в другой форме (пример тоже будет) и добавить потоки, а вторую нужно будет сделать по описанию.
Предлагайте стоимость.
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