Реинжиниринг БП

Требуется человек, который умеет делать бизнес-процессы с входными и выходными потоками.

Работа очень простая. Нужно составить две схемы БП "как есть" и "как будет". Модель первой будет дана, нужно только сделать в другой форме (пример тоже будет) и добавить потоки, а вторую нужно будет сделать по описанию.

Предлагайте стоимость.